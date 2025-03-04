14 دبلوما عدليا

ووفر المركز، خلال العام الماضي، ما يزيد على 220 ألف مقعد تدريبي، استفاد منها نحو 39 ألف متدرب، عبر أكثر من 4.800 برنامج تدريبي، للقضاة، والملازمين القضائيين، وكتاب العدل، والمحامين والموثقين، وغيرهم من أفراد العدالة.
وأصدر المركز العديد من المنتجات العدلية مثل أدوات القراءة القانونية للنص النظامي، وأدوات وأنشطة التمهير القانوني، وحقيبة مهارات البناء القانوني ودليل إدارة عمليات التدريب وغيرها من المنتجات التي يجري العمل عليها حاليًا.
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