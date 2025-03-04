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14 دبلوما عدليا

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14 دبلوما عدليا

أسهم مركز التدريب العدلي في رفع كفاءة أفراد العدالة، وتدريبهم وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات، والارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها. كما يسهم المركز في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها؛ حيث طور خلال العام المنصرم 2024، 14 دبلومًا تأهيليًا وتدريبيًا، إضافة إلى تصميم وتطوير أكثر من 74 محتوى تدريبيًا باستخدام أساليب تعليمية مبتكرة ومتنوعة، وإطلاق أكثر من 13 خدمة جديدة على منصة التدريب الإلكترونية.

ووفر المركز، خلال العام الماضي، ما يزيد على 220 ألف مقعد تدريبي، استفاد منها نحو 39 ألف متدرب، عبر أكثر من 4.800 برنامج تدريبي، للقضاة، والملازمين القضائيين، وكتاب العدل، والمحامين والموثقين، وغيرهم من أفراد العدالة.

وأصدر المركز العديد من المنتجات العدلية مثل أدوات القراءة القانونية للنص النظامي، وأدوات وأنشطة التمهير القانوني، وحقيبة مهارات البناء القانوني ودليل إدارة عمليات التدريب وغيرها من المنتجات التي يجري العمل عليها حاليًا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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