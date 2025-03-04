دراسة وتقييم المواقع المتدهورة نباتيا

إعادة التأهيل
يهدف المشروع إلى تحديد مواقع الأراضي المتدهورة، واستكشاف مسببات التدهور المباشرة وغير المباشرة بنطاق مناطق «مكة المكرمة - المدينة المنورة - الباحة - عسير - جازان - نجران»، ووضع الخطط لرصد ومراقبة وتقييم تدهور الأراضي بما يتناسب مع الوضع المحلي والنطاق الوطني، بالإضافة إلى وضع خطة لإعادة التأهيل مواقع الأراضي المتدهورة، ومراقبة وتقييم برامج إعادة التأهيل على مختلف الفترات (قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى) لاستصلاح الأراضي وفق أفضل الممارسات العالمية.
الاستشعار عن بُعد
من المُقرر أن يُجري المركز -خلال المشروع- تقييمًا شاملًا باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، لتحديد شدة التدهور، وإجراء التحاليل الميدانية المخبرية عن طريق أخذ عينات من التربة والنبات والمياه، وكذلك إجراء تقييم اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي لمناطق الدراسة، وتحديد الطرق والآليات التفصيلية لتنفيذ البرامج والخطط من أجل تأهيل واستصلاح الأراضي المتدهورة، حسب أولوية الحاجة للاستصلاح.
يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، بالإضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية، واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة.
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