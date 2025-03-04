ديوان المظالم يطلق مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الصينية

أعلن ديوان المظالم عن إصدار نسخة المبادئ و الأحكام الإدارية باللغة الصينية عبر البوابة الرقمية التابعة له.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز نشر ثقافة القضاء الإداري في المملكة وإتاحة مساحة أوسع للاطلاع والاستفادة من الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، وتمكين متحدثي اللغة الصينية من زوّار المملكة وأصحاب الأعمال والعاملين فيها من الاطلاع على المبادئ والأحكام القضائية، والإسهام في التعريف بالإرث القضائي والتطور التشريعي والتنظيمي للقضاء الإداري في المملكة.

ويُعد إطلاق النسخة الصينية من أحكام ومبادئ القضاء الإداري ثالث إضافة لغوية بعد الإنجليزية والفرنسية ضمن مبادارات ديوان المظالم لتحقيق أهدافه الإستراتيجية المرسومة.