الفيفي نائبًا لأمين عسير وبن دلبوح مديرًا تنفيذيًا وسليمان وكيلاً للمشاريع

أصدر أمين منطقة عسير، المهندس عبد الله الجالي، عددًا من القرارات الإدارية ضمن جهود الأمانة في اختيار وتأهيل القيادات البلدية، وتماشيًا مع خطط التعاقب الوظيفي التي تعمل عليها.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

تكليف المهندس أحمد حسن الفيفي نائبًا لأمين منطقة عسير، بالإضافة إلى عمله وكيلا للتخطيط الحضري والأراضي.

تكليف المهندس أحمد رفعت سليمان وكيلاً للأمين للمشاريع، بعدما تم استقطابه أخيرًا على بند الكفاءات والمتعاقدين، حيث يمتلك خبرة تزيد على 15 عامًا في القطاعين الحكومي والخاص في مجال المشاريع، إلى جانب العديد من الشهادات الاحترافية في هذا المجال.

تكليف المهندس عبد الله عائض دلبوح مديرًا تنفيذيًا لمكتب الأمين، وهو من الكفاءات البلدية المتميزة، وشغل مناصب قيادية عدة داخل الأمانة وخارجها.

تكليف المهندس فيصل جبران الشهراني وكيلاً لتشغيل المدن، والمهندس خالد العمري مشرفا لإدارة متابعة المشاريع. وتكليف سعيد علي حافظ وكيلا للمشهد الحضري، وفهيد الحربي مشرفا لتصنيف المقاولين ومستشارا للمشتريات. وتعيين المهندس موسى عشيري مديرًا عامًا لمشاريع الطرق في وكالة المشاريع، بعدما تم استقطابه أخيرًا على بند الكفاءات والمتعاقدين، ويتمتع بخبرة تزيد على 15 عامًا في القطاعين الحكومي والخاص بمجال مشاريع الطرق والجسور والبنية التحتية.

كما أصدر أمين عسير عددا من التكليفات في عدد من البلديات على النحو التالي:

عبد الله قبلان جديع رئيسًا لبلدية بلّسمر،

والمهندس محمد بن عبد الله الصميدي الشهري رئيسًا لبلدية بني عمرو، والمهندس عبد المؤمن بن منصور فلمبان رئيسًا لبلدية الأمواه.