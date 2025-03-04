الداخلية تحبط محاولات تهريب أكثر من 500 ألف قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي

في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود محاولات تهريب (116,682) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(537,087) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(717) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(33) طنًا من نبات القات المخدر.

وتم القبض على المهربين بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران، وهم (261) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية و(179) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و(4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية و(9) مواطنين.