الداخلية تحبط محاولات تهريب أكثر من 500 ألف قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي

وتم القبض على المهربين بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران، وهم (261) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية و(179) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و(4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية و(9) مواطنين.
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