تنفيذ برنامج تفطير الصائمين بباكستان ونيبال والجبل الأسود

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى باكستان، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتفطير الصائمين وإهداء التمور الفاخرة بجمهورية باكستان الإسلامية لعام 1446.

وجرى التدشين بمقر الملحقية الدينية في إسلام آباد، اليوم، بحضور وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان، شودري سالك حسين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، نواف المالكي، والملحق الديني المكلف بالسفارة، متعب بن محمد الجديعي.

وأوضح السفير المالكي، أن البرنامج يأتي امتدادًا لدعم الحكومة الرشيدة المتواصل والسخيّ لجميع بلدان العالم.

مشيرًا إلى أنه سيُقام طيلة شهر رمضان المبارك، حيث تقدر كمية التمور المهداة 20 طنًا يستفيد منها 40 ألفًا من المستحقين، ويقدر عدد المستفيدين من برنامج الإفطار 30 ألفًا، وسوف تنفذ هذه البرامج بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الإسلامية الرسمية في باكستان.

من جانبه، رفع وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني نيابة عن دولة رئيس الوزراء، شهباز شريف، وحكومة وشعب باكستان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان.

مؤكدًا أن مثل هذه البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية تجسد قوة وعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

الجبل الأسود

كما أقامت الوزارة، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، أمس، حفلًا رسميًا بمناسبة تنفيذ برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين لشهر رمضان المبارك 1446هـ في الجبل الأسود، وذلك في العاصمة بودغوريتسا، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا، أحمد الحربي، ونائبة البرلمان بالجبل الأسود، ناجا لاكو فيتش، ونائب مفتي العاصمة بالجبل الأسود، جمال أحمد رجب ماتوفيتش، وممثل الملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى البوسنة، زيد الحمدان، وعدد من مسؤولي المشيخة الإسلامية، ويبلغ عدد أطنان التمور 5 أطنان، وعدد المستفيدين من هذين البرنامجين قرابة 21 ألف مستفيد.

وثمن مفتي العاصمة بالجبل الأسود، جمال أحمد ماتوفيتش، جهود المملكة في خدمة الإسلام وتلمس حاجات المسلمين خاصةً في هذا الشهر الفضيل، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين على هذه الهدية الكريمة والمساعدات لمسلمي الجبل الأسود التي تأتي كل عام، سائلًا الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يقدمه من أعمال جليلة خاصة في شهر الخير والعطاء.

يذكر أن برنامجي خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه الوزارة هذا العام يشمل توزيع 700 طن من التمور الفاخرة في 102 دولة، بينما يشمل برنامج إفطار الصائمين 61 دولة حول العالم.

مأدبات لـ12.500 صائم

ونظّمت الوزارة، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في نيبال مأدبات إفطار رمضانية في 23 جمعية ومسجدًا ومركزًا إسلاميًا بجمهورية نيبال، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين.

ويستفيد من هذه المبادرة أكثر من 12.500 صائم، حيث يجتمعون على موائد الإفطار وسط أجواء تعبق بالمحبة والتآخي، مجسدةً روح الشهر الفضيل ومعانيه السامية.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، مشيدين بجهود المملكة في دعم المسلمين حول العالم وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية، داعين الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء.