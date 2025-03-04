منصة إحسان تطلق خدمة المحسن الصغير

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) خدمة «المحسن الصغير» بالتعاون مع وزارة التعليم، لتمكين الأطفال من ممارسة العطاء والإسهام في العمل الخيري بطرق تناسب أعمارهم، وذلك ضمن جهود المنصة في غرس ثقافة الإحسان وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية الاجتماعية لدى الأجيال الناشئة.

وتهدف هذه الخدمة إلى إشراك الأطفال في الفرص الخيرية والتنموية من خلال صفحة مخصصة داخل منصة إحسان تتيح لهم تقديم التبرعات بطرق مبسطة تحت إشراف أولياء أمورهم، مما يمكن الأسر من تعزيز روح البذل والعطاء، ويسهم في بناء جيل مدرك لأهمية الإسهام في تحسين حياة الآخرين.

ويأتي إطلاق «المحسن الصغير» في إطار التكامل بين القطاعات المختلفة لتعزيز ثقافة العطاء، حيث تتعاون منصة إحسان مع وزارة التعليم لضمان وصول هذه المبادرة إلى نطاق واسع من الأطفال والطلاب من خلال إدراجها ضمن الأنشطة التوعوية والتربوية وتشجيع الأسر والكوادر التعليمية على تعزيز مفهوم الإحسان في نفوس الأطفال بأسلوب محفز وبسيط.

كما ينطلق هذا التعاون من أهمية ترسيخ القيم المجتمعية، حيث تُعد مشاركة الأطفال في الأعمال الخيرية وسيلة فعالة لتنمية روح المسؤولية والتعاطف لديهم، وتعزز من إحساسهم بالانتماء لمجتمعهم، مما يسهم في إحداث أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

وتواصل منصة إحسان دورها الرائد في تقديم الحلول المبتكرة لدعم العمل الخيري بالمملكة؛ بهدف تسهيل مشاركة جميع فئات المجتمع في دعم المستفيدين وإتاحة الفرص الخيرية للجميع، بما في ذلك الأطفال ليكونوا جزءًا من مسيرة العطاء الوطني.