شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى أمريكا تحذر المواطنين من حرائق كارولاينا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت سفارة المملكة لدى واشنطن، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية بسبب الحرائق المنتشرة في ولاية كارولاينا الجنوبية.

وأفادت السفارة في منشور على منصة إكس مساء الثلاثاء، بأنه بالإشارة إلى الحرائق المنتشرة في ولاية كارولاينا الجنوبية، تود السفارة إفادة المواطنين الكرام الموجودين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية واتباع التحذيرات وارشادات السلامة الصادرة عنهم.



ونشرت السفارة أرقام الاتصال في حالات الطوارئ.