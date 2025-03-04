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غدًا.. "العناية بشوؤن الحرمين" تُعلن بدء التسجيل للاعتكاف

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

غدًا.. "العناية بشوؤن الحرمين" تُعلن بدء التسجيل للاعتكاف

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدء التسجيل غدًا، للاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن نهاية التقديم عند اكتمال العدد، وأن بداية الاعتكاف، في يوم 09/20 / 1446هـ ، ويستمر حتى نهاية الشهر الفضيل .
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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