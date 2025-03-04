شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. "العناية بشوؤن الحرمين" تُعلن بدء التسجيل للاعتكاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدء التسجيل غدًا، للاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن نهاية التقديم عند اكتمال العدد، وأن بداية الاعتكاف، في يوم 09/20 / 1446هـ ، ويستمر حتى نهاية الشهر الفضيل .

