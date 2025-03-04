شكرا لمتابعة خبر عن حكم ترك الصلاة والصوم بسبب المرض النفسي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور عبدالله بن عمر السحيباني حكم ترك الصلاة والصوم بسبب المرض النفسي.

وقال الشيخ السحيباني خلال حديثه بقناة الرسالة: “إذا كان المرض النفسي يصل إلى مرحلة أنه لا يعرف الصلاة ولا يستطيع أن يؤديها ولا يستطيع أيضًا الصيام، فلا حرج عليه في ذلك ، ولكن من الواجب أن يذهب إلى الطبيب للعلاج وعلى أهله أن يوفروا له العلاج ” .

وتابع الشيخ : “هناك بعض الأمراض المستعصية التي لم يجد لها دواء أو أن المريض يرفض أخذ الدواء رفضًا قاطعًا، وقد يكون الشخص مريضًا عقليًا أو يكون عقله غير موجود، فلا حرج عليه ولا صيام عليه ولا صلاة عليه ولا يُطعم عنه”.

ونوه الشيخ بأنه إذا كان الشخص عاقلًا ويحسن التعامل والتصرف ولكنه مريض نفسيًا أدى به إلى ترك الصلاة، يجب عليه الصوم ويكون صيامه صحيحًا وإذا لم يستطع الصيام لأي سبب، فعليه الإطعام، مؤكدًا أنه من الصعب جدًا أن يكون الشخص عاقلًا ويترك الصلاة .