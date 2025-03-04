شكرا لمتابعة خبر عن بردية غزيرة على بلدة رغبة في الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت بلدة رغبة شمال غرب الرياض، اليوم الثلاثاء، هطول غزير لحبات برد صغيرة الحجم.

ورصد أحد المتواجدين في البلدة حبات البرد وهي تتساقط بغزارة وأحجام مختلفة أغلبها متوسطة وصغيرة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخاتٍ من البرد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق.

وشملت المناطق التي شهدت هطول أمطار أجزاءٍ من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف وتبوك.