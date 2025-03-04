شكرا لقرائتكم خبر عن "صم بصحة".. حملة لتعزيز الصحة الوقائية خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن تجمع الرياض الصحي الثالث، حملة "صم بصحة"، التي تهدف إلى تعزيز الصحة الوقائية وتشجيع أنماط الحياة الصحية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة.

وركزت الحملة على 3 ممارسات صحية رئيسة، تساعد في معرفة الحالة الصحية والطرق السليمة للوقاية من الأمراض، وهي المشي 8 آلاف خطوة في اليوم، وإجراء 8 فحوصات مخبرية، والنوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

يذكر أن الحملة تهدف إلى تعزيز تبني نمط الحياة الصحية خلال شهر رمضان، لتعزيز مبدأ الوقاية، وتشجيع تبني العادات الصحية السليمة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر صحة وإنتاجية خلال شهر رمضان. تجمع الرياض الصحي سبق وتمكن فريق طبي متخصص في علاج وجراحة السمنة بمستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، من إجراء عملية تكميم معدة ناجحة لمريضة تبلغ من العمر 41 سنة، حيث بلغ وزنها 198 كيلوغرامًا وكتلة جسمها 88.

وقد أدت السمنة المفرطة إلى إصابتها بمضاعفات ومشاكل صحية متعددة، منها ضعف الحركة وصعوبة ممارسة الحياة اليومية.