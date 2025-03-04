شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة ترفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة ترفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في القمة العربية غير العادية بمصر، المخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة إيجاد ضمانات دولية وقرارات أممية تفرض استدامة الهدنة في قطاع غزة، وعدم تعرضه للعدوان مجددًا.
ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وصل وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية.
وشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في القمة العربية غير العادية بمصر، المخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني.
القمة العربية غير العاديةوتابع وزير الخارجية بأن المعاناة غير المسبوقة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة تستوجب تكاتف المجتمع الدولي للعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع وإعادة إعماره وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة على أرضه، دون محاولة تغيير الواقع على الأراضي الفلسطينية.
وأكد على ضرورة إيجاد ضمانات دولية وقرارات أممية تفرض استدامة الهدنة في قطاع غزة، وعدم تعرضه للعدوان مجددًا.
ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وصل وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية.