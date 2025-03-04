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وزير الخارجية: المملكة ترفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

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اليوم- القاهرة 0 تبليغ

وزير الخارجية: المملكة ترفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

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الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة ترفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في القمة العربية غير العادية بمصر، المخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني.

القمة العربية غير العادية

وتابع وزير الخارجية بأن المعاناة غير المسبوقة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة تستوجب تكاتف المجتمع الدولي للعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع وإعادة إعماره وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة على أرضه، دون محاولة تغيير الواقع على الأراضي الفلسطينية.
وأكد على ضرورة إيجاد ضمانات دولية وقرارات أممية تفرض استدامة الهدنة في قطاع غزة، وعدم تعرضه للعدوان مجددًا.
ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وصل وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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