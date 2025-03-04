شكرا لقرائتكم خبر عن صور | مع بداية رمضان.. المماشي الرياضية تشهد إقبالًا في الباحة والان نبدء بالتفاصيل



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وقال أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط, إن الأمانة عملت بمدينة الباحة على إنشاء ممشى الحاوية، وممشى السعادة، وممشى الغيم، بأطوال بلغت 2230 مترًا.

رياضة المشي في رمضان وتتضمن جميعها مسارًا مخصصًا لذوي الإعاقة، ومسارًا لدراجات الهوائية، إضافة إلى كراسي ديكورية، وإضاءات ومجسمات جمالية، وأحواض زراعية مع شبكة ري، وأجهزة رياضية، فيما تتضمن المحافظات التابعة للمنطقة 39 ممشى رياضيًا، يبلغ مجمل أطوالها 98,014 مترًا.

وتشكل رياضة المشي في رمضان فرصة لتعزيز الصحة والنشاط، وتساعد على تحسين جودة الحياة خلال هذا الشهر المبارك، من خلال الالتزام بهذه العادة، يمكن للصائمين الاستفادة من الفوائد العديدة التي تقدمها.

وأوضح عدد من المواطنين والمقيمين أن ما شجعهم على المشي هو الأجواء المعتدلة التي تشهدها منطقة الباحة، إضافة إلى توفر مضامير للمشي التي تتوفر بها جميع الخدمات. الدمام - شريف احمد - يتجه الكثير من الصائمين بمنطقة الباحة مع بداية شهر رمضان المبارك إلى البحث عن أنشطة بدنية تُناسب أجواء الصيام.وتعد رياضة المشي واحدة من أفضل الخيارات المتاحة، حيث تتميز بسهولة ممارستها وفعاليتها في تعزيز الصحة العامة.وقال أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط, إن الأمانة عملت بمدينة الباحة على إنشاء ممشى الحاوية، وممشى السعادة، وممشى الغيم، بأطوال بلغت 2230 مترًا.وتتضمن جميعها مسارًا مخصصًا لذوي الإعاقة، ومسارًا لدراجات الهوائية، إضافة إلى كراسي ديكورية، وإضاءات ومجسمات جمالية، وأحواض زراعية مع شبكة ري، وأجهزة رياضية، فيما تتضمن المحافظات التابعة للمنطقة 39 ممشى رياضيًا، يبلغ مجمل أطوالها 98,014 مترًا.وتشكل رياضة المشي في رمضان فرصة لتعزيز الصحة والنشاط، وتساعد على تحسين جودة الحياة خلال هذا الشهر المبارك، من خلال الالتزام بهذه العادة، يمكن للصائمين الاستفادة من الفوائد العديدة التي تقدمها.وأوضح عدد من المواطنين والمقيمين أن ما شجعهم على المشي هو الأجواء المعتدلة التي تشهدها منطقة الباحة، إضافة إلى توفر مضامير للمشي التي تتوفر بها جميع الخدمات.