شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد في الدوادمي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

بناء على التقارير الواردة، بشأن الحالة المناخيّة الحاليّة، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرّر تحويل الدراسة (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي، و #منصة_روضتي غدًا الأربعاء 1446/9/5 لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_الدوادمي، ومكاتب التعليم. pic.twitter.com/mEv4tyEjS3 — إدارة تعليم الدوادمي (@MOE_DWD) March 4, 2025

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم الدوادمي، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غد الأربعاء.وأفادت على منصة إكس مساء الثلاثاء، بأنه بناء على التقارير الواردة، بشأن الحالة المناخيّة الحاليّة، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرّر تحويل الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ، ومنصة روضتي، غدًا الأربعاء 1446/9/5 لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم الدوامي، ومكاتب التعليم.