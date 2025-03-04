تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد في الدوادمي الأربعاء

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بناء على التقارير الواردة، بشأن الحالة المناخيّة الحاليّة، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرّر تحويل الدراسة (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي، و #منصة_روضتي غدًا الأربعاء 1446/9/5 لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_الدوادمي، ومكاتب التعليم. pic.twitter.com/mEv4tyEjS3