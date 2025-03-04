شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات منفذ الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات منفذ الوديعة بمنطقة نجران ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، منوِّهةً بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

