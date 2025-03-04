السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية اليونان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية اليونان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية اليونان البالغة 25 طنًا من التمور.
وسلم الهدية – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، بحضور فريق من المركز.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في شتى أنحاء المعمورة.
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