السعودية | حرس الحدود يحبط محاولات تهريب (116,682) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(537,087) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(717) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود محاولات تهريب (116,682) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(537,087) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(717) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(33) طنًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران، وهم (261) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و(179) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و(4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، و(9) مواطنين.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين للمبادرة إلى الإبلاغ عن كل ما يتوفر لديهم من معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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