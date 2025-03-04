شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحظر عن استيراد الدواجن الفرنسية من مقاطعة كالفادوس والان نبدء بالتفاصيل

دراسة شاملة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، عن رفع الحظر المؤقت الذي كان مفروضًا على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من مقاطعة ”كالفادوس“ الفرنسية.ويأتي هذا القرار، الذي يُطبق اعتبارًا من تاريخ صدوره، استنادًا إلى تقرير صادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «WOAH» بتاريخ 7 فبراير 2025م «الموافق 8 رجب 1446 هـ »، والذي أكد السيطرة الكاملة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المقاطعة وعدم تسجيل أي تفشٍ جديد للمرض.وكانت الهيئة قد فرضت الحظر المؤقت على استيراد منتجات الدواجن من ”كالفادوس“ في 3 يناير 2025م «الموافق 3 رجب 1446 هـ » بموجب القرار رقم ”30604/10“، وذلك كإجراء احترازي عقب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المقاطعة الفرنسية.قام قطاع الغذاء في الهيئة بدراسة شاملة للوضع الصحي في ”كالفادوس“، واطلع على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الواردة في المادة ”10,4“ من دستور صحة حيوانات اليابسة، والتي تُجيز رفع الحظر في مثل هذه الحالات بعد التأكد من السيطرة على المرض.وبناءً على هذه المعطيات، والصلاحيات الممنوحة له نظامًا، أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء قرار رفع الحظر، مما يتيح استئناف استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من مقاطعة ”كالفادوس“ الفرنسية بشكل فوري.