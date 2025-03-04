شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب كميات من الإمفيتامين المخدر والأقراص الطبية بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود محاولات تهريب (116,682) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(537,087) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(717) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(33) طنًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران، وهم (261) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و(179) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و(4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، و(9) مواطنين.وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مواطن بمحافظة الليث لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.