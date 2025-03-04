اخبار السعوديه

على مدار الساعة.. كوادر متخصصة في المسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن

0 نشر
واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

  • على مدار الساعة.. كوادر متخصصة في المسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن 1/2
  • على مدار الساعة.. كوادر متخصصة في المسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. كوادر متخصصة في المسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كادرًا متخصصًا يعمل على مدار الساعة لضمان راحة المصلين والمعتمرين منذ لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

تنظيم حركة المصلين في الساحات

ويضطلع فريق الساحات بالهيئة بمسؤوليات متعددة، تشمل تنظيم دخول المصلين وخروجهم، وتجهيز المصليات، والتأكد من مطابقة التصاريح، إلى جانب تنظيم المسارات وفق خطط التفويج المعتمدة، مما يسهم في تيسير الحركة داخل الساحات.
كما يحرص على متابعة كل الجوانب المتعلقة بالساحات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز انسيابية الحركة ويوفر بيئة مهيأة لخدمة المصلين والمعتمرين.

أهم الإرشادات التنظيمية

وفي هذا الإطار، توصي الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قاصدي المسجد الحرام الالتزام بعدد من الإرشادات التنظيمية التالية ومنها:
إفساح الممرات لتسهيل الحركة حيث تم تخصيص الممرات والمداخل في الساحات لتيسير تنقل المصلين والمعتمرين، داعية الرواد إلى عدم الجلوس فيها أو ترك الأغراض الشخصية، لضمان سهولة الحركة للجميع والالتزام بالهدوء والسكينة.
ذلك وإن الحفاظ على الهدوء يسهم في توفير بيئة تعبدية تتيح للمصلين الخشوع والطمأنينة أثناء أداء عباداتهم واتباع الإرشادات لضمان سهولة التنقل من خلال الالتزام بالمسارات المخصصة وعدم التدافع والذي يسهم في تحقيق انسيابية الحركة داخل الساحات، مما يتيح للجميع أداء مناسكهم بسهولة ويسر.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا