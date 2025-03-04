شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة الباعة الجائلين في رمضان.. فوضى وازدحام مروري قبل الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، تتفاقم ظاهرة انتشار الباعة الجائلين على الأرصفة والطرقات، مسببةً ازدحامات مرورية خانقة ومثيرةً مخاوف جدية بشأن سلامة الأغذية المعروضة، الأمر الذي يُنذر بمخاطر صحية محتملة على المستهلكين ويهدد سلامة المارة. التأثير على المنتجات الغذائية لا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على عرقلة حركة السير فحسب، بل تمتد لتشمل مخاوف متزايدة بشأن جودة وسلامة المنتجات الغذائية التي يبيعها هؤلاء الباعة.

فقد أعرب عدد من المواطنين عن قلقهم البالغ إزاء افتقار هذه المنتجات لأدنى معايير السلامة الصحية، محذرين من احتمالية تعرضهم لمخاطر صحية جسيمة.

مخاطر على السلامة العامة وفي هذا السياق، أكد المواطن محسن ال شلي أن انتشار الباعة الجائلين لا يتسبب فقط في إزعاج المواطنين، بل يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامتهم أثناء تنقلهم، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة والتوعية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية.

من جهته، دعا المواطن صالح العمير إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق والباعة الجائلين، ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية شراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة ومعتمدة، وذلك كإجراء وقائي لحماية الصحة العامة. أضرار على الصحة وفي سياق متصل، حذر أخصائي التغذية رضي العسيف من أن الأغذية مجهولة المصدر التي يعرضها الباعة الجائلون قد تمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.

وأوضح العسيف أن هذه المنتجات غالبًا ما تكون عُرضة للتلوث، وقد لا تستوفي معايير السلامة الغذائية المعمول بها، مما يزيد من احتمالية الإصابة بحالات التسمم الغذائي.

وأضاف أخصائي التغذية أن تناول الأطعمة من مصادر غير موثوقة قد يتسبب في مشاكل صحية طويلة الأمد، مشددًا على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والحرص على شراء المنتجات الغذائية من أماكن معروفة وموثوقة تخضع للرقابة الصحية.