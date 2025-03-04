شكرا لمتابعة خبر عن سارة المالكي: من ترك الوظيفة إلى سيدة أعمال بعد إحياء مزرعة أجدادها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت سارة المالكي، ترك وظيفتها في المدينة والعودة إلى قريتها لإحياء مزرعة أجدادها التي كانت مهجورة لمدة تزيد عن 25 عامًا.

وأشارت المالكي أنها تربت في بيئة زراعية، وكان لديها شغف بإعادة الحياة إلى الأرض التي نشأت فيها، لذلك قررت العودة للعمل بالزراعة، وإحياء إرث أجدادها.

وبعد عودتها، بدأت بزراعة البن في المزرعة، مستفيدة من الدعم الذي تقدمه الشركة السعودية للقهوة، كما عملت على تطوير السياحة الريفية في منطقتها، مما أسهم في توفير فرص عمل لشباب القرية.

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