شكرا لمتابعة خبر عن معتمر مصري: دخلت المستشفى بالمملكة وعالجوني مجاناً بشكل سريع ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث معتمر مصري عن الرعاية والاهتمام الذي لاقاه بالمملكة حينما تعرض لنوبة سكر أثناء أدائه مناسك العمرة.

وقال المعتمر خلال لقاء مع قناة الإخبارية: “أشكر الدكاترة دخلت المستشفى وتم عمل تحليل السكر لي وعالجوني مجاناً بشكل سريع خلال 5 دقائق”.

وعن أداء العمرة قال: ” الله يوفق الملك وولي العهد، ويوفق الجميع هنا”، مضيفتا: “أنا أتي في شهر رمضان الكريم لكي أدخل من باب الملك عبدالعزيز، ومنذ سنوات أتردد على المملكة ولم أفقد أي شيء مما أملك”.