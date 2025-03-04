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معتمر مصري: دخلت المستشفى بالمملكة وعالجوني مجاناً بشكل سريع ..فيديو

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معتمر مصري: دخلت المستشفى بالمملكة وعالجوني مجاناً بشكل سريع ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدث معتمر مصري عن الرعاية والاهتمام الذي لاقاه بالمملكة حينما تعرض لنوبة سكر أثناء أدائه مناسك العمرة.

وقال المعتمر خلال لقاء مع قناة الإخبارية: “أشكر الدكاترة دخلت المستشفى وتم عمل تحليل السكر لي وعالجوني مجاناً بشكل سريع خلال 5 دقائق”.

وعن أداء العمرة قال: ” الله يوفق الملك وولي العهد، ويوفق الجميع هنا”، مضيفتا: “أنا أتي في شهر رمضان الكريم لكي أدخل من باب الملك عبدالعزيز، ومنذ سنوات أتردد على المملكة ولم أفقد أي شيء مما أملك”.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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