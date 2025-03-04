السعودية | الهيئة العامة لـتنظيم الإعلام تُطلق تقرير الحالة الإعلامية ليكون مرجعًا شاملًا يعكس تحولات القطاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يشهد قطاع الإعلام تطورًا كبيرًا يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، حيث تسعى الهيئة العامة للإعلام إلى تعزيز الفرص الاستثمارية ودعم البنية التحتية الإعلامية لتمكين رواد الأعمال والمبدعين في المجال.

المجالات الاستثمارية في الإعلام السعودي:

تطوير البنية التحتية الإعلامية، مما يسهم في رفع جودة الإنتاج الإعلامي وتعزيز التنافسية.

دعم الكوادر الوطنية، من خلال توفير بيئة حاضنة للمبدعين ورواد الأعمال في القطاع الإعلامي.

دعم الإنتاج للأفلام والمسلسلات، مما يعزز من المحتوى المحلي ويرفع مستوى الإنتاج الإعلامي السعودي.

يأتي هذا التوجه ضمن إطار تقرير حالة الإعلام الذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والإمكانات المتاحة لدفع عجلة النمو في القطاع الإعلامي بالمملكة.

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