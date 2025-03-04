شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة في المسجد الحرام لخدمة الزوار والمعتمرين خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشهد أروقة المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك مشهدًا روحانيًا استثنائيًا، حيث تتعالى أكف الضراعة بالدعاء، ممتزجة بأصوات التهليل والتكبير في أجواء إيمانية مهيبة.
ومع هذا التوافد الكبير للمصلين والمعتمرين، تبذل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة جهودًا مكثفة لضمان راحة الزوار، وتقديم خدمات متكاملة تسهل عليهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وتقدم الوزارة خدمات إلكترونية متطورة تتيح للمعتمرين والزوار حجز مواعيد الصلاة والعمرة، مما يسهم في الحد من الازدحام، وتمكين الجميع من أداء مناسكهم بطمأنينة.
إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على توعية الزوار بالإرشادات والتعليمات التي تسهم في تحسين تجربتهم داخل المسجد الحرام، من خلال حملات إرشادية متعددة اللغات تستهدف مختلف الجنسيات.
كما يتم تكثيف خدمات النقل العام، من خلال توفير حافلات حديثة لنقل المعتمرين بين المراكز المعتمدة والحرم المكي، مما يسهم في تقليل الازدحام وتسهيل وصول المصلين إلى المسجد الحرام.
ومع هذا التوافد الكبير للمصلين والمعتمرين، تبذل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة جهودًا مكثفة لضمان راحة الزوار، وتقديم خدمات متكاملة تسهل عليهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
تنظيم وإرشاد الحشودوتعمل الجهات المعنية على تنظيم الحشود بكفاءة عالية، من خلال خطط مدروسة تهدف إلى تحقيق الانسيابية في الحركة داخل الحرم المكي وساحاته، مع توفير فرق ميدانية متخصصة لتقديم التوجيه والإرشاد، فضلًا عن تكثيف عمليات النظافة والتعقيم لضمان بيئة آمنة وصحية، خصوصًا مع الزيادة الملحوظة في أعداد المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.
خدمات رقمية لتحسين تجربة المناسككما تواصل وزارة الحج والعمرة تقديم خدماتها الرقمية التي تسهم في تسهيل إجراءات العمرة والصلاة عبر التطبيقات الذكية، بما يضمن توزيع كثافة المصلين وفق تنظيم دقيق يراعي أعلى معايير السلامة.
وتقدم الوزارة خدمات إلكترونية متطورة تتيح للمعتمرين والزوار حجز مواعيد الصلاة والعمرة، مما يسهم في الحد من الازدحام، وتمكين الجميع من أداء مناسكهم بطمأنينة.
إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على توعية الزوار بالإرشادات والتعليمات التي تسهم في تحسين تجربتهم داخل المسجد الحرام، من خلال حملات إرشادية متعددة اللغات تستهدف مختلف الجنسيات.
فرق الإسعاف وخدمات النقلولضمان توفير أفضل الخدمات، يتم تعزيز كوادر الفرق الأمنية والصحية والخدمية في الحرم المكي، حيث تتواجد فرق الإسعاف والطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع أي حالات طارئة، إلى جانب انتشار مراكز توزيع مياه زمزم المبردة في أرجاء الحرم لتلبية احتياجات الزوار.
كما يتم تكثيف خدمات النقل العام، من خلال توفير حافلات حديثة لنقل المعتمرين بين المراكز المعتمدة والحرم المكي، مما يسهم في تقليل الازدحام وتسهيل وصول المصلين إلى المسجد الحرام.