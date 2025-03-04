شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة في المسجد الحرام لخدمة الزوار والمعتمرين خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام