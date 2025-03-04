شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لنقله كميات من الحطب المحلي والان نبدء بالتفاصيل

والإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة. وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات عشوائية في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة دخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهة المختصة. وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5,000) ريال.وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.