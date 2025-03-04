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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: متوقع أمطار متفاوتة اليوم مع سيل متوسط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” متوقع اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة مع بور غزيرة وسيل متوسط على أجزاء من الغربية، والجنوبية والوسطى والشرقية وشرق الشمالية.”
ومن جانبه، أشار إلى أن هناك موجة رياح نشطة، مع هبات شبه قوية على معظم المناطق عدا الشرقية .
وكان خبير الطقس عبدالله العصيمي كشف عن نطاق الحالة الممطرة بشكل تقريبي خلال الـ3 أيام القادمة .
وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” يلاحظ تركز الغزارة والفصلية على الأطراف الشمالية والشرقية والعراق بسبب الالتقاء السطحي الفعال .”
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