شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: متوقع أمطار متفاوتة اليوم مع سيل متوسط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” متوقع اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة مع بور غزيرة وسيل متوسط على أجزاء من الغربية، والجنوبية والوسطى والشرقية وشرق الشمالية.”

‏ومن جانبه، أشار إلى أن هناك موجة رياح نشطة، مع هبات شبه قوية على معظم المناطق عدا الشرقية .

وكان خبير الطقس عبدالله العصيمي كشف عن نطاق الحالة الممطرة بشكل تقريبي خلال الـ3 أيام القادمة .

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” يلاحظ تركز الغزارة والفصلية على الأطراف الشمالية والشرقية والعراق بسبب الالتقاء السطحي الفعال ‏.”

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