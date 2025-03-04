شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار متفرقة في 6 مناطق والمدينة المنورة تسجل أعلى كمية بـ 13.2 ملم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة المدينة المنورة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (13.2) ملم، في القاحة بمحافظة بدر، وذلك ضمن (6) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت أم البرك بوادي الفرع (4.0) ملم، ومطار العلا (2.5) ملم، والمندسة بالمدينة (2.2) ملم، وسد العيص بالعيص (0.6) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (18) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الاثنين 3 مارس وحتى التاسعة صباح الثلاثاء 4 مارس 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، وحائل).

وأشار التقرير إلى تسجيل محمية سجا بعفيف في منطقة الرياض (4.4)، وأكاديمية الطيران بالرياض (2.0) ملم، والطوقي برماح (0.9) ملم، فيما سجّلت مكة المكرمة (1.8) ملم في كلٍ من الغريف بالكامل، والعقله برابغ، و(1.2) ملم في البرزة بخليص، و(0.6) ملم في وادي السبعان بالكامل.

وأبان التقرير، تسجيل منطقة حائل (1.7) ملم في مطار حائل، فيما سجّل كلٌ من مطار القصيم بمنطقة القصيم، وسلوى بالعديد في منطقة الشرقية (0.7) ملم، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: هنا .