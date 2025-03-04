شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالعزيز بن فهد يُظهر حرصه على سلامة مواطن في موقف إنساني مؤثر..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود في مقطع فيديو متداول مؤخرًا، حيث تفاعل مع أحد المواطنين الذي حاول الإسراع بسيارته للوصول إلى الأمير وتقديم هدية له.

وفي المقطع، بدا الأمير مهتمًا بسلامة المواطن، محذرًا إياه من مخاطر السرعة الزائدة، مما يعكس تواضعه واهتمامه بسلامة الجميع.

فيما عبر المواطن عن سعادته الغامرة بلقاء الأمير، مشيدًا بتواضعه وحرصه على التواصل مع أبناء الوطن.

يُذكر أن الأمير عبدالعزيز بن فهد يُعرف بتواصله المستمر مع المواطنين واهتمامه بقضاياهم، مما يجعله قريبًا من قلوب الناس ومحط تقديرهم.

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