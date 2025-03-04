شكرا لمتابعة خبر عن السحب الكثيفة تعانق برج الساعة في مشهد خيالي بـ قلب العاصمة المقدسة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يتألف فندق ساعة مكة فيرمونت المكون من 76 طابقًا ويُعتبر رمزًا إبداعيًا للضيافة العربية وأول وجهة للمعتمرين والحجاج في قلب المدينة المقدسة، حيث يمتاز بكونه ثالث أطول مبنى وأكبر ساعة في العالم.

وفي مشهد رائع ومهيب، عانقت السحب الكثيفة برج الساعة في قلب العاصمة المقدسة صباح اليوم الثلاثاء حتى غطت معظمه .

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخاتٍ من البرد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، مع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

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