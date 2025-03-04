شكرا لمتابعة خبر عن محمد الحسيني يوضح: لست رجل استخبارات ولا أتنبأ بالمستقبل..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وُجّهت تساؤلات حادة للسيد محمد الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، حول مصادر معلوماته التي لا يفصح عنها، مما أثار شكوك البعض حول احتمال ارتباطه بأجهزة استخبارات دولية.

وجاء ذلك السؤال على خلفية اللقاء الذي جمع الحسيني بـ المديفر، في برنامج “الليوان”، حيث نفى الحسيني هذه الادعاءات.

وأشار إلى أنه لو كان مرتبطًا باستخبارات دولية، لما تمكن من الإعلان عن معلومات حساسة، مثل توقعه لاغتيال شخصيات بارزة مثل حسن نصر الله، ومحمد عفيف، قبل 24 ساعة من حدوثها.

وأكد أن معلوماته تستند إلى قراءات سياسية معمقة، وعلاقاته الواسعة وقربه من مراكز صنع القرار، مما يتيح له تكوين صورة واقعية للأحداث دون اللجوء إلى التنبؤ أو التوقع.

وفي سياق متصل، طرح المديفر سؤالًا مباشرًا على الحسيني حول عضويته في الماسونية، وهو ما نفاه الأخير بشكل قاطع، مؤكدًا عدم انتمائه لهذه المنظمة.

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