شكرا لمتابعة خبر عن محمد الحسيني يكشف أسرار تبشيره باغتيال حسن نصر الله وعفيف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور اللبناني السيد محمد الحسيني عن أسرار تبشيره باغتيال حسن نصر الله، ومحمد عفيف، وسقوط بشار الأسد ونهاية النفوذ الإيراني في سوريا .

وقال الحسيني في لقاء له مع برنامج الليوان المُذاع على روتانا خليجية:” أنا لا أتنبأ ولا أتوقع، ولم أقول ذلك يومًا، ولكن باعتبار قُربي لأماكن القرار وعلاقاتي الواسعة والمتنوعة استطاعت أن أكون خارطة طريق واقعية وحقيقية؛ مستندًا على معلومات دقيقة.”

وأضاف:” كل توقعاتي كانت استشراف على معلوماتي والسياسة ولكنه لا تبؤ ولا توقع، بل نتيجة معرفتي بأسرار الماضي “، مؤكدًا أن من قتل حسن نصر الله هو الجيش الأمريكي وليست إسرائيل .

وأشار إلى أنه ضد الحرب والدمار ولا يريد أن يقود حسب الله أي حرب، وأن لا تسقط قطرة دماء من لبنان أو من سوريا .