شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حياة معتمر يمني أربعيني من جلطة قلبية ودماغية بمدينة الملك عبدالله الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إنجاز طبي نادر، نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمر يمني في العقد الرابع من العمر تعرض لجلطة قلبية حادة مع انسدادات معقدة في شرايين القلب والرقبة، مما شكل تحديًا كبيرًا نظراً لخطورة الحالة واحتمالية حدوث جلطات دماغية أو قلبية إضافية أثناء أي تدخل علاجي في عملية نادرة وعالية الخطورة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأنه تم قبول المريض كحالة طارئة عبر نظام “إحالتي”، وبعد إجراء الفحوصات والقسطرة القلبية، تبين وجود إنسدادات في عدة شرايين للقلب بالإضافة إلى تضيقات شديدة في شرايين الرقبة يتعذر علاجها بتقنية القسطرة المعتاده، مما استدعى تدخلًا جراحيًا دقيقًا لضمان نجاح العملية دون مضاعفات تهدد حياة المريض.

وأضاف، بعد مناقشة الحالة في اجتماع طبي موسع ضم نخبة من استشاريي قسطرة القلب، وجراحة القلب، وجراحة الأوعية الدموية، تقرر إجراء عملية جراحية مزدوجة على مرحلتين، حيث قام فريق جراحة الأوعية الدموية أولاً بترميم شرايين الرقبة، تلاها تدخل جراحي من فريق جراحة القلب لإجراء وصلات وعائية لأربعة شرايين قلبية.

وأشار التجمع الصحي أنه بفضل مهارة الفريق الطبي ودقة التخدير العالي الخطورة، تكللت العملية التي استغرقت 8 ساعات بالنجاح، ليغادر المريض المدينة الطبية بصحة جيدة بعد تلقيه رعاية متقدمة في العناية المركزة وقسم التنويم حتى تماثله للشفاء.

الجدير بالذكر، تعد هذه العملية من حيث التعقيد و تعدد المراحل من الحالات النادرة على مستوى المدينة الطبية، حيث تُجرى للمرة الثانية فقط خلال 13 عامًا، ما يعكس المستوى الطبي المتقدم الذي تتميز به المدينة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والحرص المستمر على توفير أحدث التقنيات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية.