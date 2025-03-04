شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي يتوقع حالة الطقس خلال الـ 3 أيام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس عبدالله العصيمي عن نطاق الحالة الممطرة بشكل تقريبي خلال الـ3 أيام القادمة .

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” يلاحظ تركز الغزارة والفصلية على الاطراف الشمالية والشرقية والعراق بسبب الالتقاء السطحي الفعال

‏بينما.”

وأوضح أنه يلاحظ أيضًا انخفاض الضغط السطحي على باقي المناطق، مسببًا نشاط الرياح السطحية مثيرة للغبار احيانا.

ولفت إلى أن تأثير السحب ستكون رعدية متفرقة ذات طابع ربيعي تكون غزيرة احيانا ومصحوبة بالبرد.

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