شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على فصل الربيع 17 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الثلاثاء 04 رمضان 1446هـ، يوافق 4 مارس – آذار 2025م، 13 الحوت 1403 هـ.ش، 10 نوء سعد بلع، 23 العقارب، 71 فصل الشتاء.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه بقي على الحميمين 17 يومًا، إجازة عيد الفطر 17 يومًا، فصل الربيع 17 يومًا، عيد الفطر 26 يومًا، الذراعين 43 يومًا، الثريا 69 يومًا، إجازة عيد الأضحى 87 يومًا، الحج 93 يومًا، فصل الصيف 109 أيام، تويبع 108 أيام.

وأضاف: بقي على إجازة الصيف 114 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 114 يومًا، الجوزاء 121 يومًا، المرزم 147 يومًا، الكليبين 160 يومًا، سهيل 173 يومًا، نهاية السنة الميلادية 304 أيام.