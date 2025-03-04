السعودية | جمعية الزهايمر تطلق حملة “باب رفقة” في مطلع شهر رمضان المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، تعلن الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر عن إطلاق حملة “باب رفقة”، #لكل باب_حكاية عطاء وهي مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع والهدف الرئيسي في هذه الحملة إمداد الأسر التي ترعاها الجمعية بكافة المعينات الطبية والعينية في جميع مراحل المرض وإيصالها إلى منازلهم.

وتركّز الحملة، التي تنطلق مع بداية الشهر الفضيل، على نشر الوعي الصحي والنفسي والاجتماعي بين ذوي المرضى وأسرهم وتثقيف الأسر على التعامل مع المرض وكيفية التعامل مع المرض، التعريف بالجمعية وخدماتها والتأكد من شمول المرضى ضمن البرامج الخدمية، كما يتم توضيح منظومة العمل الخيري المتكامل ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية، وإمداد الأسر بالمعينات الطبية والعينية، وتوفير الأدوية والعلاجات التلطيفية والمكملات الغذائية للمرضى والهدايا العينية. وتقديم الدعم للأسر المحتاجة عبر توفير المساعدات الغذائية، والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى برامج التي تشجع أفراد المجتمع على المساهمة في الأعمال الخيرية.

وتنوه الجمعية للراغبين في التسجيل لاستمارة طلب الخدمة لهذه الورش الدخول على الرابط ضمن حسابات التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer والموقع الالكتروني www.alz.org.sa ولمزيد من الاستفسار يُرجى التواصل على هاتف 0112443092.

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