شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة أبواب رئيسية تميز المسجد الحرام.. هكذا يُستدل عليها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتميز المسجد الحرام في مكة المكرمة بوجود عدة مداخل رئيسية تتيح سهولة الوصول إلى الحرم المكي الشريف، حيث يُستدل على الأبواب الرئيسية من خلال وجود منارتين تعلو كل باب، ما يجعلها مميزة عن بقية المداخل.
وتأتي هذه الأبواب ضمن منظومة هندسية ومعمارية دقيقة تسهم في تنظيم حركة المصلين والمعتمرين خلال المواسم الدينية، لا سيما في أوقات الذروة.
يبلغ عدد الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام خمسة أبواب، وهي باب الملك عبدالعزيز الذي يحمل الرقم (1) ويُعد من أشهر مداخل الحرم، وباب الملك فهد الذي يحمل الرقم (79)، إضافة إلى باب الملك عبدالله برقم (100)، وباب العمرة برقم (62)، وأخيرًا باب الفتح الذي يحمل الرقم (45).
وتؤدي هذه الأبواب دورًا محوريًا في تيسير دخول وخروج المصلين والزوار، إذ جُهزت بأحدث التقنيات لضمان انسيابية الحركة، كما تتكامل مع مختلف الخدمات الميدانية التي توفرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك الإرشاد والتنظيم والتوجيه لضمان راحة ضيوف الرحمن.
ومع تزايد أعداد المعتمرين والحجاج، يشهد المسجد الحرام تطويرًا مستمرًا في بنيته التحتية، ليظل قادرًا على استيعاب الملايين من الزوار سنويًا، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لتطوير الحرمين الشريفين.
وتأتي هذه الأبواب ضمن منظومة هندسية ومعمارية دقيقة تسهم في تنظيم حركة المصلين والمعتمرين خلال المواسم الدينية، لا سيما في أوقات الذروة.
5 أبواب رئيسية
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وتؤدي هذه الأبواب دورًا محوريًا في تيسير دخول وخروج المصلين والزوار، إذ جُهزت بأحدث التقنيات لضمان انسيابية الحركة، كما تتكامل مع مختلف الخدمات الميدانية التي توفرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك الإرشاد والتنظيم والتوجيه لضمان راحة ضيوف الرحمن.
ومع تزايد أعداد المعتمرين والحجاج، يشهد المسجد الحرام تطويرًا مستمرًا في بنيته التحتية، ليظل قادرًا على استيعاب الملايين من الزوار سنويًا، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لتطوير الحرمين الشريفين.