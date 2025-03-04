لزوار الحرمين في رمضان.. خطوات الحجز والشروط لخدمة مركز ضيافة الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة أبواب رئيسية تميز المسجد الحرام.. هكذا يُستدل عليها والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية