شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الصحي السعودي يطلق منصة وطنية لمكافحة السكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المجلس الصحي السعودي، مُمثلًا بالمركز الوطني للسكري، منصة وطنية إلكترونية شاملة لاستعراض الأنشطة والفعاليات المتعلقة بهذا الداء لعام 2025، وذلك بهدف تعزيز الوعي بداء السكري وتوحيد الجهود الوطنية لمكافحته.

وتأتي هذه المنصة استجابةً لخطاب المجلس الصحي السعودي رقم «1-41816» بتاريخ «10/8/1446 ه»، وتجسد التزام المركز برفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، وتعزيز الوقاية من هذا المرض المزمن. فعاليات وأنشطة

تهدف المنصة الجديدة في المقام الأول إلى تسهيل عملية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة داء السكري، وضمان جمع البيانات المتعلقة بالفعاليات والأنشطة ذات الصلة بشكل مركزي ومنظم.

وذكر المجلس الصحي السعودي ان المركز الوطني للسكري يسعى من خلال هذه المبادرة إلى ”تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف، بما يصب في مصلحة تحقيق أهدافنا الوطنية في مجال مكافحة السكري“.

وتتيح المنصة لجميع الجهات المعنية تسجيل الأنشطة والفعاليات التي تخطط لتنفيذها ضمن خطة عام 2025، وذلك من خلال تعبئة نموذج إلكتروني مخصص عبر الرابط: «http://go.ac.sa/fus».

ودعا المجلس الصحي السعودي كافة الجهات المعنية إلى المبادرة بتسجيل فعالياتها، مؤكدًا أن هذه المنصة تمثل ”نقطة انطلاق حقيقية نحو تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى في سبيل مكافحة داء السكري والحد من انتشاره في المملكة“.