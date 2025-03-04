شكرا لقرائتكم خبر عن لزوار الحرمين في رمضان.. خطوات الحجز والشروط لخدمة مركز ضيافة الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

خطوات حجز خدمة مركز ضيافة الأطفال بالحرمين

انقر على "ابدأ الخدمة" للدخول إلى الخدمة الإلكترونية.

سجل الدخول عبر النفاذ الموحد (أبشر) أو باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا لم يكن لديك حساب، فقم بتسجيل "زائر جديد" واملأ البيانات المطلوبة.

اختر موقع الخدمة (المسجد الحرام أو المسجد النبوي).

اطلع على السياسات والشروط، ثم اضغط على "قبول" إذا كنت موافقًا.

قم بتعبئة المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة بدقة.

بعد إكمال البيانات، اضغط على "حفظ"، وسيتم رفع الطلب بنجاح.

شروط خدمة مركز ضيافة الأطفال بالحرمين

يجب أن يكون عمر الطفل بين 3 إلى 6 سنوات لفئة الأولاد، وحتى 9 سنوات لفئة البنات.

يتوجب إرفاق هوية أو جواز سفر أو إقامة لكل من الأب أو الأم والطفل عند التسجيل.

الالتزام بمواعيد الدخول والخروج المحددة من قبل المركز.

يُمنع إدخال الطعام والشراب للأطفال من سن 3 سنوات فما فوق، باستثناء الحالات العلاجية الخاصة أو حالات الحساسية المثبتة طبيًا.

يجب أن يكون الطفل سليمًا صحيًا، ولا يعاني من أي مشكلات صحية أو إعاقات.

يُمنع ترك أشياء ثمينة بحوزة الطفل، مثل: المجوهرات، الذهب، الأجهزة الإلكترونية وغيرها. في حال مخالفة ذلك، يتحمل ولي الأمر كامل المسؤولية، ولا يتحمل المركز أي مسؤولية عن تلف أو ضياع هذه الأغراض.

الدمام - شريف احمد - تتيح الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين خدمة إلكترونية تقدم خدمات الرعاية لأطفال الزوار والمصلين، بهدف توفير بيئة آمنة ومريحة لهم، وتمكين ذويهم من زيارة الحرمين الشريفين بكل يسر وطمأنينة.ويمكن حجز هذه الخدمة إلكترونياً عبر تطبيق أبشر أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة كالتالي ..ويجب إرفاق هوية أو جواز سفر أو إقامة لكل من الأب أو الأم والطفل عند التسجيل.