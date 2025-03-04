شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل: انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي ممكن إذا عاد السلام لها..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس الاستخبارات الأسبق، الأمير تركي الفيصل أن فكرة انضمام اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي، ستكون قابلة للتطبيق حين يعود السلام لليمن.

‎وقال الفيصل في مقابلة صحفية: “اقترحت تلك الفكرة منذ نحو 10 سنوات أو أكثر، وأعتقد أنها إذا نفذت من قبل الأحداث الأخيرة لم نكن لنواجه المشكلات التي نواجهها في اليمن الآن، لكن للأسف التقدم البطيء للأوضاع في اليمن أعاق تلك الفكرة”.

‎وأضاف:” الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011، والتي مثلت انتكاسة لليمن بالطبع في مسألة انضمامها لمجلس التعاون الخليجي ليصبح تحالف على مستوى شبه الجزيرة العربية بدلاً من الخليج العربي فقط.”

‎وتابع:” أعتقد أنها ستكون فكرة قابلك للتطبيق حين يعود السلام لليمن، ومازالت بعض الموضوعات عالقة بين الحوثيين والحكومة الشرعية لليمن وأتمنى أن يصبح ذلك الأمر حقيقة”.