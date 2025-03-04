عاجل - إنذار بالأحمر في مكة وآخر برتقالي بالمدينة من أمطار غزيرة ومتوسطة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة، وإنذار آخر برتقالي من أمطار متوسطة في المدينة المنورة.

وقال "الأرصاد"، أمطار مكة تستمر حتى الثامنة مساء اليوم، فيما تستمر أمطار المدينة حتى الثانية ظهر اليوم.

البحر الأحمر

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك.ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-55 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج يصل إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية تتحول مساء شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.



أمطار على المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من هطول أمطار خفيفة على متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.

وتستمر الأمطار الخفيفة حتى الساعة 11 مساء على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.

ويصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أمطار متوسطة

بينما تشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا متوسطة حتى الساعة 10 مساء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.