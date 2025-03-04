شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبور 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.