شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبور 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عبرت اليوم منفذ نصيب الحدودي بالجمهورية العربية السورية 20 شاحنة إغاثية جديدة تحمل على متنها 480 طنًا من التمور، ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة العربية السعودية إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدًا على الدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.
وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة العربية السعودية إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدًا على الدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.