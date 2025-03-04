شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين يصلون مكة المكرمة ويؤدون مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

استضافة كريمة

الدمام - شريف احمد - وصل ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مقر إقامتهم في مكة المكرمة اليوم، بعد مغادرتهم المدينة المنورة ومرورهم بميقات "ذو الحليفة".وكان في استقبالهم لدى وصولهم مكة المكرمة العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عقبها أدى الضيوف مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية وخدمات متميزة.وأعرب الضيوف عن بالغ شكرهم وتقديرهم إلى القيادة الرشيدة - أيدها الله - على هذه الاستضافة الكريمة، التي مكّنتهم من أداء مناسك العمرة، منوهين بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.وأعرب المعتمرون عن سعادتهم البالغة بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرمة، وأداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تضم 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 14 دولة من جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأستراليا.