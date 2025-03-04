شكرا لمتابعة خبر عن السعودية للكهرباء توضح أسباب انقطاع الخدمة عن قرى كساب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردت الشركة السعودية للكهرباء على ما نشرته “صدى” تحت عنوان “بانقطاعاتها المتكررة الكهرباء تحرم أهالي قرى كساب روحانية رمضان”، موضحةً أن عطلًا طارئًا وقع عصر يوم الاثنين 3 مارس 2025 في أحد مكونات الشبكة المغذية لقرية كساب، ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن بعض المشتركين.

وأكدت الشركة أن الفرق الفنية المختصة تحركت فورًا إلى الموقع، حيث تمكنت من إصلاح العطل وإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

كما أعربت الشركة عن أسفها لما سببه هذا العطل الخارج عن الإرادة من إزعاج، مؤكدةً حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية والاستجابة السريعة لأي طارئ لضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الكفاءة.

أشارت الكهرباء إلى استمرار جهودها في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قنوات التواصل مع المشتركين لضمان تقديم أفضل الخدمات.

وفي سياق متصل، دعت الشركة جميع المشتركين إلى توثيق عداداتهم وربطها بالمستخدم الفعلي عبر قنواتها الرسمية، لضمان وصول الإشعارات والتنبيهات المهمة المتعلقة بالخدمة الكهربائية.

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