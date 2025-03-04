شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخاتٍ من البرد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، مع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-55 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وتصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وذلك باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وترتفع إلى أكثر من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وذلك باتجاه مضيق باب المندب, أما حالة البحر فتكون خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي، ومتوسطة الموج تصل إلى مائجة على الجزء الأوسط والجنوبي,فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية ثم شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، أما على الجزء الأوسط والجنوبي، فتكون شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة, ويكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، ويصل إلى أكثر من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، بينما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائجة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة.