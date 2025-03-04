شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلها عن بعد.. تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى وتعليم مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل



وأشارت الجامعة إلى أن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. تعليق الدراسة بتعليم مكة المكرمة أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، في جميع المدارس للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل.



وقالت الإدارة في بيانها: "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل وبحرة، على أن تكون الدراسة عن بعد عبر الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وتحويلها عن بُعد، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.وأشارت الجامعة إلى أن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، في جميع المدارس للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل.وقالت الإدارة في بيانها: "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل وبحرة، على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ".