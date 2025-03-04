شكرا لقرائتكم خبر عن لراحة ضيوف الرحمن.. شؤون الحرمين تكثف جهودها لتنظيم حركة المصلين والان نبدء بالتفاصيل

تنظيم حركة المصلين والمعتمرين

التنسيق مع الجهات المعنية

الالتزام بالإرشادات التنظيمية

تقديم أرقى الخدمات

الدمام - شريف احمد - تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، إذ سخرت كوادر بشرية متخصصة تعمل على مدار الساعة لضمان راحة الزوار والمعتمرين منذ لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام.يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير بيئة إيمانية ملائمة تعزز من تجربة قاصدي بيت الله الحرام، وتمكنهم من أداء عباداتهم ومناسكهم بكل يسر وسهولةويضطلع فريق الساحات في المسجد الحرام بمسؤوليات متعددة تهدف إلى تنظيم حركة المصلين والمعتمرين، وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية داخل الساحات من خلال الإشراف على عمليات دخول المصلين وخروجهم، وتجهيز المصليات وفق أعلى المعايير، والتأكد من مطابقة التصاريح اللازمة.كما ينظم الفريق المسارات وفق خطط التفويج المعتمدة بما يضمن تيسير الحركة في كل أرجاء الساحات، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة لمرتاديها.وتعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنفيذ خططها التشغيلية بكفاءة عالية، وبما يتماشى مع التطلعات الرامية إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.كما تحرص على متابعة الجوانب التنظيمية والتشغيلية المتعلقة بالساحات، لضمان جاهزيتها في جميع الأوقات، وتأمين بيئة مناسبة تمكن المصلين والمعتمرين من أداء شعائرهم في أجواء مريحة وآمنة.ودعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قاصدي المسجد الحرام إلى الالتزام بالإرشادات التنظيمية التي تسهم في تعزيز انسيابية الحركة داخل الساحات، وتسهل على الجميع أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.وأكدت أهمية إفساح الممرات وعدم الجلوس في المسارات المخصصة للحركة وعدم ترك الأغراض الشخصية فيها لضمان سهولة التنقل لجميع الزوار كما شددت على ضرورة الالتزام بالهدوء والسكينة داخل الساحات وذلك حفاظًا على الأجواء الروحانية التي تساعد المصلين على الخشوع والطمأنينة أثناء أداء عباداتهم.وأكدت الهيئة أهمية اتباع الإرشادات التنظيمية المتعلقة بالمسارات المحددة داخل الساحات، وعدم التدافع حرصًا على سلامة الجميع، وتحقيقًا لأقصى درجات الانسيابية في الحركة، ما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن في أثناء وجودهم في المسجد الحرام وساحاته، وأداء مناسكهم بيسر وراحة.كما جددت الهيئة تأكيدها على استمرار جهودها في تقديم أرقى الخدمات وفق أعلى المعايير التشغيلية التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.