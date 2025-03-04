شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

في تقريره

عن

حالة الطقس

أمطار رعدية

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الدمام - شريف احمد - تشير التوقعات الواردة منإلى هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض، تستمر حتى الساعة 2 من ظهر اليوم الثلاثاء.يشمل التنبيه العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج.كما تشمل حسب توقعات المركز، الدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف.ويصاحب الحالة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية.ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوكولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر