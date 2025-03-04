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رمضان في جدة التاريخية.. تجربة تجمع بين الروحانية والتراث الحجازي

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حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

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  • رمضان في جدة التاريخية.. تجربة تجمع بين الروحانية والتراث الحجازي 2/2

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الدمام - شريف احمد - "رمضان في .. لحظات لا تُنسى تنتظرك"، هكذا تدعوك جدة التاريخية لعيش رمضان بطريقة مختلفة، تجمع بين الروحانية والثقافة والمذاقات الأصيلة.
مع حلول شهر رمضان المبارك، تتألق جدة التاريخية كوجهة فريدة تجمع بين الروحانية والتراث الحجازي الأصيل، في إطار حملة "روح رمضان.. غير إحساسك" من روح السعودية.
الأزقة التي تعانق التاريخ، والفوانيس التي تضيء الليالي، وروائح القهوة والمأكولات الشعبية، كلها عناصر تجعل من رمضان في جدة تجربة لا تُمحى من الذاكرة.

استكشاف الأسواق العريقة

ابدأ رحلتك في سوق العلوي وسوق البدو، حيث تنبض الأجواء الرمضانية بالحياة كما كانت في القرون الماضية.
رمضان في جدة التاريخية: تجربة تراثية وسط جوهرة الساحل الغربي - اليوم

هناك، يمكنك اقتناء التوابل العطرية، وتذوق المشروبات التقليدية مثل السوبيا، في تجربة تعيد الذكريات أو تُعرّفك برمضان الحجازي بأبهى صوره.

إفطار بطابع حجازي

عند موعد الإفطار، تجتمع العائلات والزوار حول موائد مفتوحة وسط البيوت الطينية والرواشين الخشبية، للاستمتاع بأطباق شعبية مثل الفول والمطبق والشُربة الحجازية، في أجواء تعكس الدفء والأصالة.
رمضان في جدة التاريخية: تجربة تراثية وسط جوهرة الساحل الغربي - اليوم

وتزدان الليالي الرمضانية في جدة بعروض الفلكلور الحجازي، وأنغام المجسات التقليدية، وحكايات الحكواتي تحت ضوء القناديل، ما يضفي طابعًا ساحرًا يمزج التاريخ بالحاضر.

روحانية المساجد التاريخية

لا تكتمل التجربة دون أداء صلاة التراويح في مسجد الشافعي، أحد أقدم معالم جدة الدينية، حيث يلتقي عبق التاريخ بروحانية الشهر الفضيل في أجواء مفعمة بالخشوع.
وبعد الإفطار، يمكنك الخروج في جولة مشي بين شوارع جدة التاريخية المضاءة بالمشاعل، واكتشف البيوت القديمة والمتاحف الحية التي تحكي قصص تراث المدينة العريق.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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