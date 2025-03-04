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شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان في جدة التاريخية.. تجربة تجمع بين الروحانية والتراث الحجازي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - "رمضان في السعودية.. لحظات لا تُنسى تنتظرك"، هكذا تدعوك جدة التاريخية لعيش رمضان بطريقة مختلفة، تجمع بين الروحانية والثقافة والمذاقات الأصيلة.
مع حلول شهر رمضان المبارك، تتألق جدة التاريخية كوجهة فريدة تجمع بين الروحانية والتراث الحجازي الأصيل، في إطار حملة "روح رمضان.. غير إحساسك" من روح السعودية.
الأزقة التي تعانق التاريخ، والفوانيس التي تضيء الليالي، وروائح القهوة والمأكولات الشعبية، كلها عناصر تجعل من رمضان في جدة تجربة لا تُمحى من الذاكرة.
هناك، يمكنك اقتناء التوابل العطرية، وتذوق المشروبات التقليدية مثل السوبيا، في تجربة تعيد الذكريات أو تُعرّفك برمضان الحجازي بأبهى صوره.
وتزدان الليالي الرمضانية في جدة بعروض الفلكلور الحجازي، وأنغام المجسات التقليدية، وحكايات الحكواتي تحت ضوء القناديل، ما يضفي طابعًا ساحرًا يمزج التاريخ بالحاضر.
وبعد الإفطار، يمكنك الخروج في جولة مشي بين شوارع جدة التاريخية المضاءة بالمشاعل، واكتشف البيوت القديمة والمتاحف الحية التي تحكي قصص تراث المدينة العريق.
مع حلول شهر رمضان المبارك، تتألق جدة التاريخية كوجهة فريدة تجمع بين الروحانية والتراث الحجازي الأصيل، في إطار حملة "روح رمضان.. غير إحساسك" من روح السعودية.
الأزقة التي تعانق التاريخ، والفوانيس التي تضيء الليالي، وروائح القهوة والمأكولات الشعبية، كلها عناصر تجعل من رمضان في جدة تجربة لا تُمحى من الذاكرة.
استكشاف الأسواق العريقةابدأ رحلتك في سوق العلوي وسوق البدو، حيث تنبض الأجواء الرمضانية بالحياة كما كانت في القرون الماضية.
هناك، يمكنك اقتناء التوابل العطرية، وتذوق المشروبات التقليدية مثل السوبيا، في تجربة تعيد الذكريات أو تُعرّفك برمضان الحجازي بأبهى صوره.
إفطار بطابع حجازيعند موعد الإفطار، تجتمع العائلات والزوار حول موائد مفتوحة وسط البيوت الطينية والرواشين الخشبية، للاستمتاع بأطباق شعبية مثل الفول والمطبق والشُربة الحجازية، في أجواء تعكس الدفء والأصالة.
وتزدان الليالي الرمضانية في جدة بعروض الفلكلور الحجازي، وأنغام المجسات التقليدية، وحكايات الحكواتي تحت ضوء القناديل، ما يضفي طابعًا ساحرًا يمزج التاريخ بالحاضر.
روحانية المساجد التاريخيةلا تكتمل التجربة دون أداء صلاة التراويح في مسجد الشافعي، أحد أقدم معالم جدة الدينية، حيث يلتقي عبق التاريخ بروحانية الشهر الفضيل في أجواء مفعمة بالخشوع.
وبعد الإفطار، يمكنك الخروج في جولة مشي بين شوارع جدة التاريخية المضاءة بالمشاعل، واكتشف البيوت القديمة والمتاحف الحية التي تحكي قصص تراث المدينة العريق.